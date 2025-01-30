УКР РУС
30 января 2025, 07:29
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Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 января

Ирина Марцияш

ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1270 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 835940 (+1270) человек,
  • танков – 9890 (+4),
  • боевых бронированных машин – 20614 (+17),
  • артиллерийских систем – 22412 (+17),
  • РСЗВ – 1264 (+0),
  • средства ПВО – 1050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),
  • крылатые ракеты – 3054 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35451 (+85),
  • специальная техника – 3725 (+4).


Потери врага на 30 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ