30 января 2025, 07:29
Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 января
ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1270 оккупантов.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 835940 (+1270) человек,
- танков – 9890 (+4),
- боевых бронированных машин – 20614 (+17),
- артиллерийских систем – 22412 (+17),
- РСЗВ – 1264 (+0),
- средства ПВО – 1050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),
- крылатые ракеты – 3054 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35451 (+85),
- специальная техника – 3725 (+4).
Потери врага на 30 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ