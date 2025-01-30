Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 января

ВСУ продолжают наносить противнику потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1270 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 835940 (+1270) человек,

танков – 9890 (+4),

боевых бронированных машин – 20614 (+17),

артиллерийских систем – 22412 (+17),

РСЗВ – 1264 (+0),

средства ПВО – 1050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23510 (+54),

крылатые ракеты – 3054 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35451 (+85),

специальная техника – 3725 (+4).



Потери врага на 30 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ