Более 1300 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 31 августа
31 августа 2024, 07:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают мужественно противостоять российским захватчикам, нанося им значительные потери. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1360 вражеских военных.
Общие потери России в войне против Украины достигли 614 950 солдат. Кроме того, враг потерял тысячи единиц техники, общая стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов.
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Какие потери у врага за сутки
Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину:
- Личного состава – около 614 950 (+1 360) человек;
- танков – 8 582 (+8);
- боевых бронированных машин – 16 736 (+14);
- артиллерийских систем – 17 614 (+42);
- РСЗВ – 1 176 (+1);
- средств ПВО – 940 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 471 (+18);
- крылатых ракет – 2 557 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 825 (+62);
- специальной техники – 2 977 (+10).
Потери врага на 31 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ