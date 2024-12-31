Минус 1610 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 31 декабря

31 декабря 2024, 07:27
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Автор: Ирина Марцияш

Кремль не выводит свою армию из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки вражеское войско потеряло на войне в Украине 1610 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года ориентировочные потери врага составляют 789550 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 789550 (+1610) человек,
  • танков – 9668 (+5);
  • боевых бронированных машин – 20030 (+27);
  • артиллерийских систем – 21528 (+34);
  • РСЗО – 1256 (+0);
  • средств ПВО – 1032 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21081 (+12);
  • крылатых ракет – 3003 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32626 (+75);
  • специальной техники – 3671 (+1).


Потери врага на 31 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ