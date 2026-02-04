Опять "минус" оккупанты: в Генштабе озвучили потери России на 4 февраля

О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Смотрите также ВСУ восстановили утраченные позиции: DeepState рассказал об изменениях на фронте

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери россиян по состоянию на 4 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Силы обороны били и по объектам в Курской и Брянской областях России.

На Покровском направлении российские войска совершили масштабный штурм, но потерпели поражение от бригады "Спартан". Украинские силы уничтожили около 80 оккупантов и 20 единиц техники, а также взяли двух штурмовиков в плен.