Опять "минус" оккупанты: в Генштабе озвучили потери России на 4 февраля
Россия продолжает войну против Украины. Несмотря на значительные потери людей и техники, оккупанты не останавливают попыток наступления на украинские территории.
О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Смотрите также ВСУ восстановили утраченные позиции: DeepState рассказал об изменениях на фронте
Сколько Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – 1243070 (+780) ;
- танков – 11637 (+4);
- боевых бронированных машин – 23992 (+7);
- артиллерийских систем – 36915 (+60);
- РСЗО – 1634 (+1);
- средств ПВО – 1293 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 123743 (+1355);
- крылатых ракет – 4245 (+40);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76949 (+211);
- специальной техники – 4062 (+4).
Потери россиян по состоянию на 4 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие еще потери понесла Россия в последнее время?
ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Силы обороны били и по объектам в Курской и Брянской областях России.
На Покровском направлении российские войска совершили масштабный штурм, но потерпели поражение от бригады "Спартан". Украинские силы уничтожили около 80 оккупантов и 20 единиц техники, а также взяли двух штурмовиков в плен.
Военные батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную боевую операцию. Они впервые нанесли удар и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории России.