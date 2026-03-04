Почти тысяча оккупантов за сутки и техника: какие потери россиян на 4 марта
- Россия продолжает боевые действия и несет значительные потери в войне против Украины.
- 4 марта Генштаб сообщил о росте потерь российских сил с начала вторжения, включая личный состав, технику и вооружение.
Россия продолжает войну против Украины и не оставляет попыток наступления на разных участках фронта. Несмотря на это, украинское войско продолжает сопротивляться и уничтожать наступательный потенциал врага.
С начала полномасштабного вторжения потери россиян каждый день продолжают расти. Об актуальной статистике на 4 марта сообщили в Генштабе.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;
- танков – 11 723 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 135 (+4);
- артиллерийских систем – 37 874 (+32);
- РСЗО – 1 667 (+2);
- средств ПВО – 1 319 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 30 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ;
- специальной техники – 4 078 (+2).
Потери врага на 4 марта / Инфографика Генштаба
Какие еще потери несли оккупанты в последнее время?
2 марта стало известно, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи в районе населенного пункта Витино и радиолокационной станции "Подлет-К1" во временно оккупированном Крыму. Также поражено РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ВОТ Луганщины, а еще подразделение радиоэлектронной разведки "Рубикон" на ВОТ Донецкой области и Запорожья.
В этот же день сообщили, что Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России, что повлекло масштабный пожар. Подтверждено, что в результате удара поражены нефтеналивные стендеры терминала, радиолокационную станцию и уничтожено несколько резервуаров.
Еще раньше, Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Эти удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.