Почти тысяча оккупантов за сутки и техника: какие потери россиян на 4 марта

Россия продолжает войну против Украины и не оставляет попыток наступления на разных участках фронта. Несмотря на это, украинское войско продолжает сопротивляться и уничтожать наступательный потенциал врага.

С начала полномасштабного вторжения потери россиян каждый день продолжают расти. Об актуальной статистике на 4 марта сообщили в Генштабе.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 269 500 (+980) человек;

танков – 11 723 (+5);

боевых бронированных машин – 24 135 (+4);

артиллерийских систем – 37 874 (+32);

РСЗО – 1 667 (+2);

средств ПВО – 1 319 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 156 431 (+1 733);

крылатых ракет – 4 384 (+0);

кораблей/катеров – 30 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 81 224 (+232) ;

специальной техники – 4 078 (+2).

Потери врага на 4 марта / Инфографика Генштаба

Какие еще потери несли оккупанты в последнее время?