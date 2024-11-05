Более 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага 5 ноября
5 ноября 2024, 07:43Читати новину українською
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла 1 260 своих бойцов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ. В то же время общие потери России превышают 700 тысяч человек.
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Какие потери в России 5 ноября
С 24 февраля 2024 года Россия потеряла:
- личного состава – около 701 650 (+1 260) человек,
- танков – 9 208 (+15),
- боевых бронированных машин – 18 581 (+43),
- артиллерийских систем – 20 150 (+29),
- РСЗВ – 1 245 (+0),
- средств ПВО – 996 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 309 (+29),
- крылатых ракет – 2 631 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 278 (+41),
- специальной техники – 3 587 (+0).
Потери россиян 5 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ