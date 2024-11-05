Более 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага 5 ноября

5 ноября 2024, 07:43
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Автор: Ярослав Погончук

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла 1 260 своих бойцов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ. В то же время общие потери России превышают 700 тысяч человек.

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Какие потери в России 5 ноября

С 24 февраля 2024 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 701 650 (+1 260) человек,
  • танков – 9 208 (+15),
  • боевых бронированных машин – 18 581 (+43),
  • артиллерийских систем – 20 150 (+29),
  • РСЗВ – 1 245 (+0),
  • средств ПВО – 996 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 309 (+29),
  • крылатых ракет – 2 631 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 278 (+41),
  • специальной техники – 3 587 (+0).

Потери россиян 5 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ