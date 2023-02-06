Еще более 800 оккупантов отправились на тот свет: потери врага по состоянию на 6 февраля
6 февраля 2023, 07:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Потери захватчиков ежедневно увеличиваются. По состоянию на 6 февраля украинские военные уже уничтожили 132 160 оккупантов.
В Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши военные обезвредили 870 оккупантов.
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Потери оккупантов в технике на 6 февраля
- танков – 3 231;
- боевых бронированных машин – 6 415;
- артиллерийских систем – 2 231;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5104;
- специальной техники – 203.
Актуальные потери россиян / фото Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают врага
- Недавно в районе Олешек в Херсонской области ВСУ превратили в металлолом арктический "Тор" россиян.
- По состоянию на 6 февраля украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.
- В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам под Бахмутом. Российские военные пытались укрыться в промышленной зоне.
- Также ВСУ уничтожили десятки российских офицеров Херсонской области.
- Кроме того, военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили российский истребитель в районе Бахмута.
- Нашим воинам удалось ликвидировать командира элитной бригады врага, находящейся в подчинении ГРУ. Речь идет о полковнике Сергее Полякове. Он был командиром 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся в подчинении главного разведывательного управления российского генштаба.