ВСУ за сутки разгромили более 1 000 оккупантов: потери врага на 7 февраля

7 февраля 2023, 08:03
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Благодаря героическим усилиям наших воинов, количество убитых врагов ежедневно увеличивается. В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 133 190 своих солдат.

За сутки украинские воины ликвидировали 1 030 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

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Потери оккупантов в технике на 7 февраля

  • танков – 3 245;
  • боевых бронированных машин – 6 443;
  • артиллерийских систем – 2 232;
  • РСЗО – 461;
  • средств ПВО – 227;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
  • специальной техники – 208.


Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожают врага: последние новости

  • Оккупанты продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за минувшую ночь.
  • Во временно захваченной Новой Каховке произошел масштабный пожар. По предварительным данным, украинские защитники попали во вражеский склад с боеприпасами.
  • Кстати, в морге Новой Каховки произошел аншлаг. Бойцы ВСУ уничтожили большое количество бронетехники и автомобилей, боеприпасы и грузовики с обеспечением для целого батальона российских войск. Кроме того, был ликвидирован почти весь офицерский состав, занимавшийся координацией обороны правобережья Херсонщины в Олешковских песках.
  • Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
  • Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
  • Таким образом, оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими враг обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили захватчиков, а гражданских пациентов –  перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.

Автор: Софія Ковнір