ВСУ за сутки разгромили более 1 000 оккупантов: потери врага на 7 февраля

Благодаря героическим усилиям наших воинов, количество убитых врагов ежедневно увеличивается. В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 133 190 своих солдат.

За сутки украинские воины ликвидировали 1 030 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.

К теме Еще более 800 оккупантов отправились на тот свет: потери врага на 6 февраля

Потери оккупантов в технике на 7 февраля

танков – 3 245;

боевых бронированных машин – 6 443;

артиллерийских систем – 2 232;

РСЗО – 461;

средств ПВО – 227;

самолетов – 294;

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5107;

специальной техники – 208.



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожают врага: последние новости