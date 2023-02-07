ВСУ за сутки разгромили более 1 000 оккупантов: потери врага на 7 февраля
7 февраля 2023, 08:03Читати новину українською
Благодаря героическим усилиям наших воинов, количество убитых врагов ежедневно увеличивается. В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 133 190 своих солдат.
За сутки украинские воины ликвидировали 1 030 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.
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Потери оккупантов в технике на 7 февраля
- танков – 3 245;
- боевых бронированных машин – 6 443;
- артиллерийских систем – 2 232;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
- специальной техники – 208.
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожают врага: последние новости
- Оккупанты продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за минувшую ночь.
- Во временно захваченной Новой Каховке произошел масштабный пожар. По предварительным данным, украинские защитники попали во вражеский склад с боеприпасами.
- Кстати, в морге Новой Каховки произошел аншлаг. Бойцы ВСУ уничтожили большое количество бронетехники и автомобилей, боеприпасы и грузовики с обеспечением для целого батальона российских войск. Кроме того, был ликвидирован почти весь офицерский состав, занимавшийся координацией обороны правобережья Херсонщины в Олешковских песках.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
- Таким образом, оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими враг обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили захватчиков, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.