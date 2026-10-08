8 октября, 06:49
Уничтожено еще 1 830 оккупантов и большое количество важной техники: потери России по состоянию на 8 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 830 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 547 780 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по 8 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:
- личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;
- танков – 12 399 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 502 (+4);
- артиллерийских систем – 50 883 (+47);
- РСЗО – 2 194 (+2);
- средств ПВО – 1 692 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702);
- наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667);
- специальной техники – 4 806 (+6);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери России / Генштаб