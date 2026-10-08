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8 октября, 06:49
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Уничтожено еще 1 830 оккупантов и большое количество важной техники: потери России по состоянию на 8 октября

София Рожик

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 830 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 547 780 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 8 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

  • личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;
  • танков – 12 399 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 502 (+4);
  • артиллерийских систем – 50 883 (+47);
  • РСЗО – 2 194 (+2);
  • средств ПВО – 1 692 (+2);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667);
  • специальной техники – 4 806 (+6);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери России / Генштаб

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Сеща в Брянской областиРоссии, а также ряд командных пунктов и складов оккупантов в течение 6 октября и в ночь на 7 октября 2026 года. А еще ранее украинские артиллеристы ликвидировали командира российского 11-го танкового полкамайора Алексея Караваева с позывным "Отец". Российский офицер погиб во время инспекционной поездки на передовые позиции оккупантов на Харьковском направлении.

 