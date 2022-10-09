В Одесской области за несколько часов Воздушные силы успешно приземлили 2 вражеских беспилотника
Источник:Воздушное командование "Юг"
Украинские защитники успешно ликвидируют беспилотники оккупантов. В частности, 8 октября захватчики потеряли 2 БпЛА только в Одесской области.
Оба беспилотника уничтожили силы противовоздушной обороны. Между обезвреживаниями БпЛА прошло всего несколько часов.
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Зенитники сбили 2 вражеских беспилотника за несколько часов
В ДК "Юг" рассказали, что около 15:00 8 октября в Белгород-Днестровском районе Одесщины силы противовоздушной обороны приземлили очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Тип ликвидируемого БПЛА пока уточняют.
Уже через 4,5 часа защитники сообщили об еще одной потере российской оккупационной армии. На подлете с моря в Одесскую область ПВО сбила еще один вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.
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Общие потери оккупационной армии
С начала полномасштабной войны русская армия несет колоссальные потери. По состоянию на утро 9 октября украинские бойцы уже уничтожили более 62 тысяч оккупантов. Кроме этого, захватчики потеряли уйму техники, в частности:
- 2 472 танка,
- 511 боевых бронированных машин,
- 1 459 артиллерийских систем,
- 345 реактивных систем залпового огня,
- 180 средств ПВО,
- 266 самолетов,
- 234 вертолета,
- 1079 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 246 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 875 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 136 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что 7 октября оккупанты понесли наибольшие потери на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
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