За более чем 2 года войны украинские военные уже уничтожили ... единиц личного состава врага. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время боев трудно.

Смотрите также Ликвидировано 880 оккупантов и 170 единиц техники: потери врага на 8 марта

Потери врага в технике