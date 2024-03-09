За более чем 2 года войны украинские военные уже уничтожили ... единиц личного состава врага. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время боев трудно.
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Потери врага в технике
- личного состава / personnel - около / about 423160 (+850) человек / persons,
- танков / tanks - 6712 (+6) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 12823 (+25) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 10428 (+53) ед,
- РСЗО / MLRS – 1012 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 707 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 347 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 8041 (+43),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 1919 (+0),
- корабли / катера / warships / boats - 26 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13683 (+85) ед,
- специальная техника / special equipment - 1666 (+10)