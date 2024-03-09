За понад 2 роки війни українські військові вже знищили … одиниць особового складу ворога. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час боїв важко.

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Втрати ворога у техніці