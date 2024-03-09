За понад 2 роки війни українські військові вже знищили … одиниць особового складу ворога. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час боїв важко.
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Втрати ворога у техніці
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 423160 (+850) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6712 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12823 (+25) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 10428 (+53) од,
- РСЗВ / MLRS – 1012 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 707 (+3) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8041 (+43),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13683 (+85) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1666 (+10)