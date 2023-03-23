Не доходят до наших позиций, – командир ВСУ рассказал, какие потери россиян в Бахмуте

Украинские защитники дают достойный отпор врагу в районе Бахмута Донецкой области. Потери российских захватчиков в этом направлении постоянно меняются.

Так, каждый день под Бахмутом враг может терять около 300 – 400 единиц живой силы. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант НГУ Евгений Оропай.

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Потери россиян в Бахмуте

В то же время бывают и более "продуктивные" для Вооруженных Сил Украины дни. Они случаются тогда, когда оккупанты совершают по 6 – 7 штурмов в течение суток. За один такой пехотный штурм может погибнуть около 100 военных армий страны-агрессора.

Они идут по линии 700 – 800 метров, пытаются штурмовать. Их отправляют вперед и они "вкатываются" в землю, не доходя до наших позиций,

– сообщил Оропай.

Впрочем, по его словам, в оккупационном войске есть и хорошие бойцы. Не следует недооценивать врага и количество его живой силы на Бахмутском направлении. Нашим военным очень сложно, когда россияне превышают количество живой силы в 5 – 7 раз.

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"Всем защитникам, стоящим на первой линии столкновения, то есть на самом "нуле" – очень сложно", – подчеркнул командир роты батальона "Свобода".

Общие потери России в войне

Враг продолжает нести колоссальные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать 168 150 оккупантов, из них в течение суток 22 марта – 660 вражеских бойцов. Кроме того, наши воины уничтожили немало техники оккупантов: