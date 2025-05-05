Минус укрытие, транспорт и личный состав: пограничники успешно атаковали врага на Сумщине

Украинские защитники нанесли ощутимые потери врагу на Сумщине. Так, пограничники уничтожили личный состав, технику и укрытия оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.

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Потери врага на Сумщине

Бойцы РУБпАК (роты ударных авиационных комплексов) "Прайм" Сумского пограничного отряда атаковали врага на Сумском направлении. Точными ударами украинские защитники нанесли оккупантам ощутимые потери.

Так, бойцы ГПСУ поразили вражеские укрытия, блиндажи, средства связи, транспорт и личный состав противника. Точную работу дронов пограничники показали в сети.

Каждый вылет украинских дронов – это целенаправленный удар по вражеской логистике и укреплениях,

– добавили в ГПСУ.

ГПСУ нанесла врагу потери: смотрите видео

К слову, с начала полномасштабной войны украинские защитники нанесли серьезные потери врагу. Так, за более чем 3 года Силы обороны Украины ликвидировали около 958 070 оккупантов, а также уничтожили немало техники: