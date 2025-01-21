Захватчики несут потери на Запорожском направлении: в ГУР показали эпическое видео

Украинские военные наносят россиянам колоссальные потери на поле боя. Несмотря на это, захватчики не оставляют попыток захватить украинские территории.

Военные ГУР уничтожают оккупантов на Запорожском направлении фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на спецслужбу.

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Уничтожили также склады

Россиян продолжают ликвидировать на Запорожье. В ГУР поделились целой подборкой кадров мастерской работы наших военных. На видео – эпизоды результативной работы в январе 2025 года.

ГУР работает на Запорожье: смотрите видео

Известно, что удалось уничтожить и поразили 53 единицы вражеских транспортных средств, 4 бронированные машины, 4 минометы, более полусотни БПЛА, а еще – антенны и другое оборудование для связи, средства РЭБ/РЭР российских захватчиков. Кроме этого, также уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов.

Продолжается прицельная работа по инженерно-фортификационным сооружениям врага – 200 поражено, 30 уничтожено. Безвозвратные и санитарные потери оккупантов за указанный период – более 130 россиян,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что борьба продолжается.