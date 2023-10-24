Горят миллионы российского бюджета: воины ССО уничтожили российский РЛС "Зоопарк"

В Донецком направлении бойцы ССО уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Стоимость такой станции составляет 10 миллионов долларов.

К слову, так называемая "вторая армия мира" уже потеряла тысячи единиц техники и более 295 тысяч личного состава. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 100 единиц российской техники.

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Сожгли "жирную" цель россиян

Воины ССО на Донецком направлении уничтожили российский комплекс 1Л219М "Зоопарк-1". Именно этим комплексом любят хвастаться россияне. Как сообщили бойцы, операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали вражеский РЛС и скорректировали по нему огонь артиллерии.

В результате профессиональных действий наших воинов российская армия понесла большой ущерб, ведь стоимость РЛС "Зоопарк" оценивают в несколько миллионов долларов.

Горят миллионы из российского бюджета,

– говорится в подписи к видео.

Бойцы ССО уничтожили российский "Зоопарк": смотрите видео

Одна из самых ценных потерь на Таврическом направлении

Спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 22 октября сообщил, что россияне несут колоссальные потери на этом участке фронта. Только в течение суток враг потерял в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" 34 единицы техники.

"Из ценного уничтожен российский "Зоопарк", который стоит более 10 миллионов долларов. Также за последние 3 суток более 10 оккупантов сдались в плен", – сообщил Штупун.

Кроме того, он рассказал, что украинские защитники уничтожили 6 танков, 7 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 9 беспилотников, 5 единиц автомобильной и специальной техники.

Всего в течение недели с 16 по 22 октября Силы обороны ликвидировали 6 060 оккупантов и уничтожили 837 единиц техники. Больше всего украинские защитники за неделю уничтожили боевых бронированных машин – 269 единиц, а также артиллерийских систем – 166 единиц и 133 танка.