Зеленский сообщил, сколько солдат Россия теряет каждый месяц

Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных, погибших и получивших тяжелые ранения на фронте в Украине. При этом эта террористическая страна продолжает бросать своих солдат на захват украинских земель.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни.

Что сказал Зеленский о потерях России в войне?

Во время встречи с канадским коллегом глава государства подчеркнул, что текущая ситуация на линии боевого столкновения остается достаточно благоприятной для украинских сил.

Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными,

– отметил президент Украины.

В то же время стороны подробно обсудили очередную эскалацию со стороны агрессора, в частности применение реактивных ударных беспилотников Shahed.

По словам украинского лидера, российские войска сознательно проводят атаки на гражданскую инфраструктуру, включая торговые центры, пассажирские поезда и объекты энергетики. Кроме того, противник не прекращает попыток блокировать украинские морские порты.

В этом контексте следует упомянуть, в частности, и недавний обстрел иностранного судна в Одесской области, в результате чего погибли два члена экипажа – граждане Азербайджана.

О чем еще говорили в Канаде?

Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве и договорились усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, Украина и Канада согласовали Drone Deal. Оттава готова предоставить свои технологии для европейской антибаллистической программы FREYJA.