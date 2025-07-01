Враг аж подлетает: в сети показали, как ВСУ уничтожают россиян на Сумщине

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, на Сумщине FPV-дронами нанесли точный удар по врагу в селе Алексеевка.

Процесс успешной атаки на позиции оккупантов показали бойцы одной из бригад. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на 71-ю отдельную егерскую бригаду ДШВ ВСУ.

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Враг подлетает от атак дронов

Операторы дронов 4 июля поделились видео, на котором видно, как FPV-дроны ВСУ атакуют позиции россиян в селе Алексеевка Сумской области. Россияне укрепились в полуразрушенных домах, но украинские бойцы обнаружили и ликвидировали их.

Дроны атакуют позиции россиян на Сумском направлении: смотрите видео

На кадрах четко видно, как операторы дронов сбрасывают взрывные устройства точно во вражеские укрытия. Геолокацию места удара подтвердили OSINT-волонтеры, которые сопоставили визуальные ориентиры с картографическими данными.

В комментарии к видео егерская бригада отметила, что каждый захватчик, который приходит на нашу землю с оружием, неизбежно погибнет.

От меткости наших дроноводов враг аж подлетает – в прямом смысле слова,

– говорится в заметке.

Силы обороны ежедневно уничтожают и сдерживают врага, который коварно продвигается по территории Украины. Так, только за минувшие сутки на фронте ликвидировано 1 120 оккупантов.