Россия генерирует новые силы так же быстро, как и теряет на войне, – ISW

Россия несет огромные потери в полномасштабной войне. Однако враг генерирует новые силы с той же скоростью, с которой и теряет.

Вместе с тем, аналитики ISW отметили, что пока непонятно, сможет ли Россия поддерживать наступательные операции таким же образом на высшем оперативном уровне с еще большими потерями.

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Что пишут в ISW о потерях врага

В Институте изучения войны сообщили, хотя Россия перехватила инициативу на поле боя, однако оккупационная армия страдает от многих недостатков, которые Украина использует сейчас как преимущества. Кроме того, экономика врага стала зависимой от войны, в то время как совокупная экономическая мощность союзников Украины превышает.

Так, аналитики отметили, что Путин – это "смертельная угроза как для НАТО, так и для Украины". В ISW заявили, что в Кремле в течение нескольких месяцев создавали условия для проведения операций гибридной войны в странах Балтии и Финляндии. Сейчас Россия проводит такие операции против Молдовы.

Целями Путина остаются разрушение НАТО как эффективного альянса, разрыв связи между Соединенными Штатами и Европой и построение нового мирового порядка, в котором голос и сила России будут господствующими. Интересы Америки, Европы и американских союзников в Азии и во всем мире неразрывно связаны с оказанием помощи Украине в победе над Россией,

– заявили в ISW.

Говоря о потерях оккупантов, аналитики отметили, что с 24 февраля 2022 года погибло 75 тысяч российских военнослужащих. Такое количество приводят в российских оппозиционных СМИ, которые проанализировали ведомства, фиксирующие смерти граждан. В частности, в российских отчетах зафиксировано, что с февраля 2022 года до декабря 2023 года в зоне так называемой "сво" погибло от 66 до 88 тысяч россиян.

"Количество погибших российских военных в Украине начало стабильно расти после начала локальных российских наступательных операций на востоке Украины в октябре 2023 года, и добавили, что с середины 2023 года большинство погибших составляли российские добровольцы", – приводят российскую статистику в отчете ISW.

В то же время разведка США заявляет о 315 тысячах потерь России. Однако, несмотря на многотысячные потери, Россия может поддерживать наступательные операции, ведь восстанавливает состав оккупационной армии с той же скоростью, что и теряет.

Россия генерирует новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским войскам постоянно усиливать атакующие подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне. Однако неясно, сможет ли Россия поддерживать наступательные операции таким же образом на высшем оперативном уровне, что повлечет еще большие потери,

– отметили аналитики.

Актуальная статистика потерь России

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 25 февраля 2024 года Россия уже потеряла: