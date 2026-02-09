Минус 19% переработки нефти: Сырский назвал результаты ударов по России в январе
- В январе украинские военные сократили объемы переработки нефти в России на 19% и нанесли потери в 31,7 тысячи человек.
- Воздушные силы ВСУ совершили 80 авиаударов, а оборонные беспилотники выполнили более 300 тысяч боевых задач, уничтожив около 21,7 тысячи воздушных целей.
Российская армия без остановки атакует позиции украинских защитников. Впрочем, в январе Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на фронте, остановить продвижение врага и нанесли ему значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Какие потери понес враг в январе?
По словам Сырского, в течение первого месяца в 2026 году украинские военные сосредоточили свое внимание на сдерживании противника и эффективном уничтожении его личного состава.
Общие потери российской армии в январе составили около 31,7 тысячи человек, что почти на 9 тысяч превышает объемы ее пополнения за этот период.
Главнокомандующий ВСУ говорит, что во время итогового совещания было проанализировано выполнение задач по отражению воздушных атак, комплектования и обеспечения подразделений, проведения инженерно-фортификационных работ и поддержания правопорядка в ВСУ.
Сырский проинформировал, что в рамках операций Deep Strike в январе выполнено 48 поражений нефтегазовой отрасли России. Вследствие этого общие объемы переработки нефти сократились на 19%, что эквивалентно 53,4 миллионам тонн в год.
Воздушные силы ВСУ за январь нанесли 80 авиаударов, а ударные беспилотники Сил обороны выполнили более 300 тысяч боевых и спецзаданий. Поражение вражеских аэродромов позволило уменьшить применение россиянами управляемых авиабомб на 5%.
Несмотря на дефицит средств поражения, подразделения противовоздушной обороны в январе уничтожили около 21,7 тысячи воздушных вражеских целей, в частности 21,6 беспилотников различных типов.
Сырский отметил, что даже на четвертый год полномасштабной войны украинское войско сохраняет устойчивость, удерживает позиции и продолжает сокращать численность российской армии.
Где на территории России недавно слышали взрывы?
С вечера 7 февраля Новороссийск подвергся атаке дронов и ракет. Днем 8 февраля обстрел города продолжился. В сети сообщали о попадании в местный порт.
Силы обороны Украины нанесли удары по вражеским стратегическим объектам на ТВД. Впоследствии Генштаб ВСУ также подтвердил повреждения объектов на полигоне Капустин Яр в России, в частности сооружения для обслуживания баллистических ракет.
7 февраля дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ ударили по предприятию, где россияне изготавливают компоненты горючего для вражеских ракет Х-55 и Х-101. Там также делают топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.