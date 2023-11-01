Такой баланс устраивает руководство России. Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такой баланс держится из-за того, что у страны-агрессора есть человеческий ресурс, а вот подготовить к отправке на фронт могут только около 20 тысяч оккупантов.

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Путина устраивает такой баланс

Неподготовленные мобилизованные сразу попадают на передовую. Однако иначе российская система пока не может работать.

Этот баланс их устраивает. Они будут пытаться удерживать его и дальше, поэтому не объявляют мобилизацию как таковую,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, Кремль поощряет россиян идти на войну разными финансовыми вознаграждениями. Поэтому и держат этот баланс, в частности, чтобы не перегружать свои финансовые возможности.

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Мобилизированным не дают серьезного оружия

Россия отправляет под Авдеевку не только неукомплектованные подразделения "Шторм-Z", как сообщают украинские военные, оккупанты даже не имеют нормальной одежды. Это напоминает ситуацию под Бахмутом, когда страна-агрессор набирала кого-либо в ЧВК "Вагнера". В настоящее время Кремль внедрил это в законодательное поле России.

В России и дальше набирают в армию заключенных. По словам Свитана, военное руководство страны-агрессора точно не будет готовить их к отправке на передовую. Подразделениям "Шторм-Z" предоставляют разве что определенное количество автоматов и боеприпасов. О каком-то серьезном вооружении и не говорится.

"Под контролем заградительных отрядов – преимущественно росгвардии – их загоняют как штурмовые роты на наши пулеметы", – рассказал Свитан.

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