Такий баланс наразі влаштовує керівництво Росії. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що такий баланс тримається через те, що країна-агресорка має людський ресурс, а от підготувати до відправки на фронт може лише близько 20 тисяч окупантів.
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Путіна влаштовує такий баланс
Непідготовлені мобілізовані одразу потрапляють на передову. Однак інакше російська система наразі не може працювати.
Цей баланс їх влаштовує. Вони намагатимуться утримувати його й надалі, тому не оголошують мобілізацію як таку,
– пояснив військовий експерт.
Крім того, Кремль заохочує росіян йти на війну різними фінансовими винагородами. Тож і тримають цей баланс, зокрема, щоб не перевантажувати свої фінансові спроможності.
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Мобілізованим не дають серйозної зброї
Росія відправляє під Авдіївку не те що неукомплектовані підрозділи "Шторм-Z", як повідомляють українські військові, окупанти навіть не мають нормального одягу. Це нагадує ситуацію під Бахмутом, коли країна-агресорка набирала будь-кого до ПВК "Вагнера". Нині ж Кремль впровадив це у законодавче поле Росії.
У Росії й надалі набирають до війська ув'язнених. За словами Світана, військове керівництво країни-агресорки точно не готуватиме їх до відправки на передову. Підрозділам "Шторм-Z" надають хіба певну кількість автоматів і боєприпасів. Про якесь серйозне озброєння й не мовиться.
"Під контролем загороджувальних загонів – переважно росгвардії – їх заганяють як штурмові роти на наші кулемети", – розповів Світан.
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