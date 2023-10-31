Втрати Росії у злочинній повномасштабній війні проти України сягнули 300 тисяч солдатів. Як у мережі відреагували цей ювілей – читайте у тексті 24 Каналу.

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Черговий рубіж подолано

Російська армія у війні проти українських захисників зазнає колосальних втрат. Зокрема, нещодавно у боях за Авдіївку росіяни втратили рекордну кількість бійців за добу – 1380. У останній день жовтня загальні втрати окупантів становлять 300 тисяч. Важливо відзначити, що ця цифра може бути значно більшою, адже точну кількість вбитих та поранених росіян порахувати неможливо через активні бойові дії.

На оновлену статистику втрат ворога відреагували у МВС України. У відомстві опублікували, де росіяни нищать ніби у комп'ютерній грі.

Черговий рубіж подолано, продовжуємо роботу. Слава Україні та її воїнам!

– зазначили в повідомленні.

Так само не залишили без уваги визначну подію і у Службі безпеки України. Там написали, що перемога України "coming soon", тобто вже незабаром.

Злих духів стало менше

У Держприкордонслужбі також присвятили втратам окупантів окремий допис у своєму телеграм-каналі. Крім цього, прикордонники також відзначили, що втрати сягнули цієї цифри саме на Геловвін.



У ДПСУ відзначили 300 тисяч у статистиці втрат Росії / Арт Держприкордонслужби

Також у службі зауважили, що "злих духів" тепер стало значно менше.

Телебачення Торонто також опублікувало символічний арт, на якому смерть із пляшкою та російським прапором, вочевидь, збирається щось святкувати у окопах ворога.



Втрати ворога сягнули 300 тисяч / Арт Телебачення Торонто

З ювілеєм

У телерадіокомпанії "Люкс" також присвятили втратам ворога окремий пост. Зокрема, привітали усіх із ювілеєм та зазначили, що "300 тисяч вороженьків згинули, як роса на сонці".



У ТРК "Люкс" також привітали з ювілеєм / Фото ТРК "Люкс"

3-тя окрема танкова Залізна бригада на своїй сторінці у фейсбуці написала, що "300 тисяч рашистів горять у пеклі", а на це можна дивитися довго. Крім цього, можна також додавати вогню та стрімко збільшувати ці цифри.

Запах дурних рішень

Користувач твіттеру не залишив без уваги таку статистику втрат Росії у війні проти України. Зокрема, він закликав росіян прокинутись.

Прокинься російська нація і відчуй запах дурних рішень своїх вищих чиновників, через які загинуло так багато людей,

– мовиться в повідомленні.

Сергій Тахмазов, громадський діяч та військовий, написав у себе у фейсбуці, що він наспівує особливу пісню. Він провів паралель із хітом The Beatles та написав про 300 000 yellow submarine.

Втрати Росії на 31 жовтня

Загальні втрати ворога складають: