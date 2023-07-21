ВСУ установили рекорд по уничтоженной артиллерии врага: потери оккупантов растут

В последние месяцы Вооруженные Силы Украины активно истребляют вражескую артиллерию. Часто удается выбивать более 20 российских комплексов в сутки.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, уже по состоянию на 21 июля этот месяц стал рекордным по уничтожению враждебных реактивных систем залпового огня.

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Относительно уничтожения ствольной артиллерии результат за июль не является рекордным. Но он тоже серьезный.

По состоянию на 21 июля удалось установить рекорд по уничтожению вражеских РСЗО с начала полномасштабного вторжения. Показатели со ствольной артиллерией несколько отстают от показателей за июнь. Но они все равно достаточно внушительны. Уверен, что за июль будет хотя бы второй показатель по количеству уничтоженной вражеской ствольной артиллерии с начала полномасштабной войны,

– заметил Коваленко.

Как удается уничтожать столько враждебных РСЗО

Как отметил Коваленко, в мае – июне украинские военные уничтожили значительное количество ствольной артиллерии врага. Тогда же был поставлен этот рекорд. Оккупанты пытаются как-то это компенсировать, но не успевают. Потому и вынуждены использовать другие средства вместо ствольной артиллерии.

Используют ударные вертолеты или авиацию, или танки как САУ. Или РСЗО, которые также являются артиллерией. Однако они в основном находятся на 2 – 3 линии обороны. Сейчас из-за проблем с артиллерией россияне вынуждены передвигать РСЗО ближе к линии столкновения,

– рассказал Коваленко.

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В таком случае вражеские РСЗО удается выбивать благодаря высокоточному оружию, которым владеет Украина.

Потери врага: коротко