Дронами и HIMARS сорвали штурм россиян на Курщине: в ВСУ показали, как мощно ударили по врагу

Украинские воины продолжают уничтожать врага в Курской области России. Управленцы дронами объединились с бойцами, управляющими HIMARS, чтобы нанести точный удар по оккупантам.

Именно операторы 14-го Отдельного Полка БпАК Сил беспилотных систем навели огонь на вражеские подразделения, которые готовились к наступлению. Об этом рассказали защитники, отметив высокую эффективность совместных действий с расчетами HIMARS.

Смотрите также Гибридные игры: почему Россия запускает дроны по странам Европы и куда делись "красные линии" НАТО

Точный удар с помощью HIMARS

По словам пресс-службы Сил беспилотных систем ВСУ, вражеские подразделения, подвергшиеся удару, собирались наступать на позиции украинских военных в Курской области. Потери противника отмечают как значительные.

Уничтожаем врага на его территории. Операторы совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению значительного количества личного состава противника на одном из ключевых направлений,

– указано в сообщении.

Военные акцентируют, что профессионализм операторов и современное оснащение обеспечивают технологическое преимущество, позволяя поражать врага не только на линии фронта, но и в глубоком тылу.

В общем, по словам защитников, это влияет на ход боевых действий и способствует приближению победы Украины.

Как операторы дронов и HIMARS нанесли мощный удар врагу: смотрите видео Сил беспилотных систем

Смотрите также Минск-3, или Еще одна ловушка: что известно о "мирном плане" Шольца и как реагируют Украина и Россия

Ранее стало известно, что 10 сентября бойцы Главного управления разведки уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем с помощью ПЗРК. На борту находилось 2 летчика. Вероятно, ни один из них не выжил.