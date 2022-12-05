Превратился в братскую могилу: в Минобороны показали ангар со сожженной российской техникой

Россия несет в Украине колоссальные потери. Украинские герои каждый день отправляют на концерт к Кобзону десятки оккупантов. Также герои минусуют немало вражеской техники.

В Минобороны опубликовали кадры ангара с сожженной российской техникой. Теперь он превратился в братскую могилу.

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Ангар с сожженной российской техникой превратился в братскую могилу. У вас вообще не было причин приходить сюда. Подумайте, прежде чем ехать в Украину,

– говорится в сообщении.

Ангар со сожженной вражеской техникой: смотрите видео

Больницы Донецка переполнены трехсот оккупантами

Россия продолжает бросать свое "пушечное мясо" на фронт. Оккупанты оперативно становятся двухсотыми и трехсотыми. В частности, Генштаб ВСУ сообщил, что больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами. Гражданские местные жители не могут получить медицинскую помощь.

Колоссальные потери враг несет на Донецком и Луганском направлениях.

В целом по потерям Россия уверенно приближается к отметке 100 тысяч. По состоянию на 4 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 91150 захватчиков. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились еще 550 оккупантов.

Очень жесткие бои продолжаются у Бахмута. Сергей Череватый – спикер восточной группировки войск ВСУ – заявил, что враг по несколько десятков раз пытается штурмовать. Россия ежедневно несет там огромные потери.