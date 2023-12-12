800 оккупантов, танки, артиллерия: огромные потери врага 12 декабря

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако они только несут колоссальные потери. Да, только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на фронте 800 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе составляют… солдат. Однако они могут быть значительно больше, ведь сосчитать их трудно из-за боев на фронте.

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Какие потери врага на войне в Украине