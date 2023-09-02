Еще 570 оккупантов встретили осень на "концерте Кобзона": безумные потери врага на 2 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают освобождать территории от российских захватчиков и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 570 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 264 060 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные подсчеты в условиях активных боевых действий очень сложно, поэтому потери россиян могут быть гораздо больше.
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Актуальные потери врага
В целом, от 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины "минуснули" в так называемой "второй армии мира":
- личного состава – около 264 060 (+570) человек;
- танков – 4471 (+12);
- боевых бронированных машин – 8637 (+24);
- артиллерийских систем – 5560 (+30);
- РСЗО – 736 (+1);
- средства ПВО – 501 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12),
- крылатые ракеты – 1447 (+2);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);
- специальная техника – 835 (+4).
Актуальные потери врага по состоянию на 2 сентября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- Как сообщили в Генштабе, в течение суток произошло 45 боевых столкновений. Россияне пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Вместе с тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.