Еще 570 оккупантов встретили осень на "концерте Кобзона": безумные потери врага на 2 сентября

Украинские защитники продолжают освобождать территории от российских захватчиков и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 570 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 264 060 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные подсчеты в условиях активных боевых действий очень сложно, поэтому потери россиян могут быть гораздо больше.

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Актуальные потери врага

В целом, от 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины "минуснули" в так называемой "второй армии мира":

личного состава – около 264 060 (+570) человек;

танков – 4471 (+12);

боевых бронированных машин – 8637 (+24);

артиллерийских систем – 5560 (+30);

РСЗО – 736 (+1);

средства ПВО – 501 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12),

крылатые ракеты – 1447 (+2);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);

специальная техника – 835 (+4).



Актуальные потери врага по состоянию на 2 сентября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте