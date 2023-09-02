Еще 570 оккупантов встретили осень на "концерте Кобзона": безумные потери врага на 2 сентября

2 сентября 2023, 07:50
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают освобождать территории от российских захватчиков и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 570 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 264 060 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные подсчеты в условиях активных боевых действий очень сложно, поэтому потери россиян могут быть гораздо больше.

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Актуальные потери врага

В целом, от 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины "минуснули" в так называемой "второй армии мира":

  • личного состава – около 264 060 (+570) человек;
  • танков – 4471 (+12);
  • боевых бронированных машин – 8637 (+24);
  • артиллерийских систем – 5560 (+30);
  • РСЗО – 736 (+1);
  • средства ПВО – 501 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12),
  • крылатые ракеты – 1447 (+2);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);
  • специальная техника – 835 (+4).


Актуальные потери врага по состоянию на 2 сентября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • Как сообщили в Генштабе, в течение суток произошло 45 боевых столкновений. Россияне пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
  • Вместе с тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
  • Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Автор: Анжеліка Байбак