Уничтожили более 1000 окупантов и сотни техники: потери врага на 30 апреля

Украинские военные продолжают сдерживать российское наступление по всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки потери оккупантов среди личного состава достигли 1100.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Потери россиян в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 951 960 (+1100) человек,

танков – 10 729 (+1),

боевых бронированных машин – 22 353 (+1),

артиллерийских систем – 27 091 (+11),

РСЗВ – 1 373 (+0),

средств ПВО – 1 145 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112),

крылатых ракет – 3 196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46 611 (+179),

специальной техники – 3 869 (+9).

Потери России в войне на 30 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, недавно президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. Ему доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.