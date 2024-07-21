Более 1100 оккупантов и 60 авто, ПВО, танки: огромные потери врага на фронте 21 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает атаковать Украину и несет огромные потери на фронте. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли на войне 1100 единиц личного состава.
За более чем 2 года полномасштабной войны 566 710 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Какие потери врага в технике
- личного состава – 566 710 (+1100) человек,
- танков – 8266 (+9),
- боевых бронированных машин – 15963 (+46),
- артиллерийских систем – 15586 (+44),
- РСЗВ – 1121 (+0),
- средства ПВО – 896 (+1),
- самолетов – 362 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12402 (+52),
- крылатые ракеты – 2401 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 21036 (+68),
- специальная техника – 2616 (+9).
Потери врага на фронте в течение минувших суток
Кстати, 9 июля ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области.
СМИ рассказали, что Россия потеряла ряд самолетов Ил-76 из-за того, что использовала некачественные подшипники в шасси. Ведь с 2017 по 2022 год Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.