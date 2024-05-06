Более 1000 оккупантов и почти 200 единиц техники: потери врага на 6 мая

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ ежедневно уничтожают окупантов и в который раз напоминают, что им не место на нашей земле. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 1040 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе достигли 475 300 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

танков – 7380 (+5);

боевых бронированных машин – 14213 (+34);

артиллерийских систем – 12250 (+38);

РСЗВ – 1057 (+0);

средства ПВО – 791 (+1);

самолетов – 349 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9683 (+47);

крылатые ракеты – 2148 (+1);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 16477 (+59);

специальная техника – 2008 (+6).



Потери врага по состоянию на 6 мая 2024 года

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