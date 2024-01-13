В российских тюрьмах при -35 выключают отопление: для чего Путину это нужно

Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. Чтобы набрать живую силу, враг прибегает к максимально неадекватным методам.

В России температура воздуха стремительно ушла "в минусы". Хотя страна-террористка активно пугала цивилизованный мир замерзанием, пока дубеют только российские города. К слову, уже зафиксировали смерть в результате переохлаждения. Капитан ВМФ России Владислав Ивашкевич замерз в своей квартире.

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Кое-где температура воздуха в России опустилась до -35 градусов. Путин решил использовать это для пополнения запасов "живой силы". Россия стремительно теряет ее в войне с Украиной. По состоянию на 13 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 369, 160 оккупантов.

Цель Путина - создать столь невыносимые условия в тюрьме, чтобы мужчины не выдержали и решили "пакетизироваться" в Украине.

Ольга Романова – основательница проекта "Русь Сидячая" – отметила, что России выгодно, чтобы на войне гибли именно заключенные.

У России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сочувствия, когда они умирают на фронте. Это заключенные, национальные меньшинства, живущие в бедных регионах вдали от Москвы, и новые граждане,

– говорится в сообщении.

Пока эти группы населения умирают в Украине, всем остальным Путин может создать иллюзию нормальности.