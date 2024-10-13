Рекордные потери за сентябрь: когда оккупантам придется уменьшить атаки на фронте

Статистика по российским потерям поражает. Сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда оккупанты ежесуточно теряли более тысячи военных. О таком количестве погибших сообщают до сих пор.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что эту статистику можно объяснить увеличение количества российских атак. Оккупанты усилили свою активность по всей линии фронта, в частности на Восточном направлении.

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Атаки врага

Роман Свитан отметил, что в последнее время Россия могла осуществлять более 100 атак в сутки. Такое давление оккупантов продолжается и сейчас.

"Они сейчас сосредоточились на нескольких локациях, в частности это Покровское направление, Курахово и Торецк. Часть россиян на Луганском направлении пытается дойти до Купянска. Они штурмуют украинские позиции поэтому оккупантов погибает очень много", – сказал он.

Что происходит вблизи Купянска: карта

Полковник ВСУ в запасе отметил, что есть еще 2 локации, где россияне теряют личный состав. Говорится о Курском и Харьковском направлениях.

Ухудшение погодных условий

На успехи россиян во время штурма позиций ВСУ также влияют погодные условия. Приближается осенне-зимний период, когда россиянам станет гораздо сложнее выполнять боевые задачи командиров и придется уменьшать свою активность на поле боя.

Скоро россияне не смогут маскировать свои окопы так надежно, как летом. Когда начнутся дожди, вражеской технике станет сложно передвигаться по болоту к приоритетным направлениям. Конечно, это уменьшит количество атак,

– предположил Роман Свитан.

Он отметил, что на активность боевых действий также повлияет и уменьшение ресурсов, ведь оккупанты уже очень долго пытаются захватить важные для себя территории. Это истощает военный потенциал России.

Однако, по словам военного эксперта, некоторые участки фронта будут оставаться активными. Противник продолжит штурмовать вблизи Торецка и Курахово, ведь ему важно захватить Кураховскую ТЭС.

Именно она поставляла электроэнергию в Донецк. России важна общая зона электрогенератора,

– добавил он.