Уничтожены командир и "Муром-М": полиция показала удары по скоплению врага

Подразделение авиации Нацполиции уничтожает врага в Донецкой области. Наши защитники сумели ликвидировать командира роты оккупантов и экипаж российского беспилотника.

Полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Они приняли решение быстро устранить врага.

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Полиция эффективно уничтожает врага на фронте

Для уничтожения врага полицейские разведывательной группы БПЛА приняли решение привлечь ударную группу Управления авиации и полиции на воде. После удара подтверждено, что удалось уничтожить российского командира роты. Еще трое оккупантов получили тяжелые ранения.

В этот же период во взаимодействии с бойцами бригады "Лют" бойцы подразделения авиации "отработали" вражеские системы "Муром М", в результате – одна система была полностью уничтожена.

Также полицейские обнаружили взлет вражеского БПЛА с замаскированной позиции. Бойцы отработали и по ней ударным дроном. Поэтому, как результат, кроме уничтожения личного состава и БПЛА агрессора, подтверждено уничтожение мобильного средства радиоэлектронной борьбы.

Как подразделение авиации Нацполиции уничтожает врага на фронте: смотрите видео

Потери врага на фронте

С начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла уже 309 520 своих военных. В Генштабе отмечают, что это количество может быть даже выше, ведь из-за интенсивности боевых действий сложно вести точную статистику.

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 800 оккупантов. Также было уничтожено десятки единиц вражеской техники.