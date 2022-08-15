Оккупанты не могут перемещать тяжелую технику, – ОК "Юг" о разбитых мостах

Наши ВСУ наносят беспощадные удары российским оккупантам. В частности, на Юге врага бьют все сильнее и сильнее.

За минувшую неделю наши воины уничтожили более 10 складов с боеприпасами врага на Юге. Об этом в эфире украинского медиацентра рассказала представитель Сил обороны региона Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.

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Также уничтожили очаги скопления военной техники. Эти удары не позволяют врагу использовать мосты для того, чтобы перемещать тяжелую технику. Также после наших ударов по передовым пунктам оккупантов, их командный склад быстро перемещается за мост,

– сказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты перемещаются на левый берег, чтобы не оказаться обрезанными в способах перемещения на более безопасную территорию.

Неслыханные потери врага

Украинские воины наносят урон противнику и уничтожают его технику не только на Юге. В частности, воздушные силы утром 15 августа сообщали, что ликвидировали российский вертолет Ка-52 в Донецкой области. Он стал третьим "Аллигатором" за последние 2 суток.

Несладко вражеским войскам и в Луганской области. Глава региона Сергей Гайдай рассказывал, что 14 августа 8 вражеских атак наши воины успешно отбили. А разведгруппу россиян ВСУ обезвредили, не оставив им никакого шанса.

Также за ночь 14 августа наши защитники продолжали уничтожать врагов и их технику на Юге. Еще там нанесли очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном. Воины ракетно-артиллерийских подразделений уничтожили 9 оккупантов, танк Т-72, самоходную артустановку и боевую машину десанта.

Узнайте больше об уничтоженном вертолете: смотрите видео