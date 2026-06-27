Только за последние сутки российская армия потеряла 1350 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Каковы потери россиян на 27 июня?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 27 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек;
- танков – 12 060 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 835 (+12);
- артиллерийских систем – 44 857 (+58);
- РСЗО – 1 899 (+3);
- средств ПВО – 1 447 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951);
- наземных робототехнических комплексов – 1 740 (+11);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 112 634 (+488);
- специальной техники – 4 353 (+5);
- крылатых ракет – 4 790 (+3).
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Потери россиян в войне против Украины / Генштаб ВСУ
Что этому предшествовало?
Недавно СБУ нанесла удар по двум судам военного обеспечения на территории судостроительного завода "Затока". Удар пришелся по кабельным кораблям проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск".
Ранее беспилотники атаковали Краснодарский край России. Предположительно, под ударом оказались резервуары Полтавской нефтебазы в 385 километрах от линии фронта. Этот объект, как известно, является одним из ключевых логистических узлов противника.