Лише протягом минулої доби російська армія втратила 1350 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати росіян на 27 червня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб;

танків – 12 060 (+1);

бойових броньованих машин – 24 835 (+12);

артилерійських систем – 44 857 (+58);

РСЗВ – 1 899 (+3);

засобів ППО – 1 447 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951);

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488);

спеціальної техніки – 4 353 (+5);

крилатих ракет – 4 790 (+3).



Втрати росіян у війні проти України / Генштаб ЗСУ

Що цьому передувало?

Нещодавно СБУ уразила два судна військового забезпечення на території суднобудівного заводу "Затока". Удар припав по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" і "Вятка", та по вантажно-пасажирському порому "Петропавловськ".

Раніше безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Імовірно, під ударом опинились резервуари Полтавської нафтобази за 385 кілометрів від лінії фронту. Цей об'єкт, як відомо, є одним із ключових логістичних вузлів ворога.