Новый рекорд: бойцы Сил беспилотных систем за 12 часов поразили 3 российских ЗРК "Бук"

Украинские военные продолжают наносить противнику непоправимые потери. На этот раз пострадала российская ПВО – зенитные ракетные комплексы "Бук".

Технику поразили в Луганской и Курской областях, передает 24 Канал. Об этом 7 апреля сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, в частности в 413-м отдельном батальоне "Рейд" и 412-м отдельном полку "Nemesis".

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"ППОцид" в Курской области

Операторы батальона "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-го отдельного десантно-штурмового полка в течение 12 часов обнаружили и поразили 3 российских комплекса "Бук" в районе Курской области.

"Бук-М2" противник замаскировал в лесополосе, но точные удары украинских FPV-дронов привели к детонации ракет и уничтожению пускозарядной установки.

Операторы "Рейда" поразили 2 пусковые установки "Бук-М3", повредив их радары.

Военные отмечают, что радар – ключевой элемент ЗРК, предназначен для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение подрывает боевые способности оружия.

Бойцы показали поражение вражеского ПВО: смотрите видео

Справка: "Бук-М3" – современный мобильный зенитно-ракетный комплекс России, один из ключевых элементов ее ПВО. Он способен уничтожать воздушные цели на высотах до 35 километров и сопровождать их на расстоянии до 70 километров. Стоимость полного комплекса составляет около 45 миллионов долларов.

Что произошло? Враг до сих пор пытается понять, как это возможно... Но мы уже сделали невозможное. Это не просто успех – это знак: ПВО врага не спасет его,

– написали в 413-м ОББС.

"Охота" в Луганской области

В Луганской области полк "Nemesis" зафиксировал работу российского "Бук-М3". Разведка проследила за маршрутом его передвижения, определила позицию и совместно с другими подразделениями Сил обороны поразила вражеское ПВО.

Защитники поразили "Бук-М3": смотрите видео

412-й отдельный полк беспилотных систем системно выжигает российские комплексы ПВО по всей линии фронта. Десятки уничтоженных "Торов", "Стрел", "Буков" – результат точного планирования, координации и решимости,

– заявили военные.

Напомним, недавно 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола показала уничтожение российских гаубиц Мста-Б и Д-30, а также личного состава противника.