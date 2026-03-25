Более 1200 ликвидированных, уничтожили много техники: потери врага на 25 марта

Силам обороны удалось ликвидировать еще 1220 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери россиян на 25 марта / Инфографика Генштаба

Прошлой ночью в тылу противника и на временно оккупированных территориях под прицелом были важные объекты. Атаковали зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Кураховке Донецкой области.

Ранее украинские силы успешно атаковали пункт управления российского дронового подразделения "Рубикон" в поселке Мангуш. В поселке Ялта были поражены казармы и склады – там было большое количество погибших.