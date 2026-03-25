Более 1200 ликвидированных, уничтожили много техники: потери врага на 25 марта
- Украинские силы ликвидировали 1220 российских военных за прошедшие сутки.
- С начала вторжения Россия потеряла 1 290 960 военных и значительное количество техники.
Россияне ежедневно теряют большое количество личного состава и техники в войне против Украины. За прошедшие сутки украинские силы пополнили этот список.
Силам обороны удалось ликвидировать еще 1220 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России на 25 марта?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 290 960 (+1220) человек;
- танков – 11 806 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 274 (+3);
- артиллерийских систем – 38 746 (+51);
- РСЗО – 1 696 (+0);
- средств ПВО – 1 336 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 196 351 (+2 459);
- крылатых ракет – 4 481 (+23);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 151 (+196);
- специальной техники – 4 098 (+0).
Потери россиян на 25 марта / Инфографика Генштаба
Что теряют оккупанты?
Прошлой ночью в тылу противника и на временно оккупированных территориях под прицелом были важные объекты. Атаковали зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска" в Кураховке Донецкой области.
Ранее украинские силы успешно атаковали пункт управления российского дронового подразделения "Рубикон" в поселке Мангуш. В поселке Ялта были поражены казармы и склады – там было большое количество погибших.
До этого в районе Старопетриковки на оккупированной части Запорожской области атаковали район сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса – "Бук-М2" и пункт управления БпЛА неподалеку Ровнополья.