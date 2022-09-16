В Никополе оккупанты снова неосторожно курили возле техники и боеприпасов: есть потери

Российские оккупанты продолжают нести в Украине катастрофические потери. Этому способствует и их неосторожное курение.

В частности, россияне покурили возле боеприпасов на противоположном берегу Днепра. Об этом рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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Оккупанты курили возле боеприпасов и обстреливали города

Евтушенко рассказал, что 16 сентября ПВО воздушного командования "Восток" сбило 3 крылатых ракеты, нацеленных на районы Днепропетровской области.

Однако российских оккупантов ожидало мгновенное возмездие – на противоположном берегу Днепра они опять опрометчиво курили сигареты у техники и боеприпасов. В результате захватчики понесли потери.

В лесу, рядом с освобожденным Изюмом, нашли массовые захоронения военных и гражданских лиц. В настоящее время обнаружено около 440 тел. Похоже, что геноцид, террор и ядерный шантаж стали визитной карточкой россии,

– добавил глава РГА.

Он отметил, что на территории Никопольского района россияне обстреливали:

Марганецкую общину,

Красногригорьевскую общину,

Никополь.

"Есть разрушение, жительница города получила осколочное ранение. К вечеру, оккупанты снова обстреляли жилую застройку Марганецкой ТГ. Есть разрушения, два жителя получили осколочные ранения. В других общинах без чрезвычайных ситуаций", – отметил Евтушенко.

Глава РГА призвал жителей прибрежных территорий Никопольского района – городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища – провести ночь 17 сентября в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.

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