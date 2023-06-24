Еще почти 600 оккупантов отправили в ад: безумные потери России по состоянию на 24 июня

Россияне продолжают нести колоссальные потери на войне против Украины. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 580 захватчиков так называемой "второй армии мира"

Понятно, что это далеко не все. На протяжении более года полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить несколько сотен тысяч российских захватчиков. Если быть более конкретными, то статистику потерь пополнили 223 910 оккупантов.

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Потери врага в технике

Много техники потеряли враги за это время. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Последние ежедневно уничтожаются десятками во время упорных боев на ряде направлений. Но это еще не все. Также на балансе так называемой "второй армии" мира стало на несколько сотен меньше самолетов и вертолетов. А самой дорогой потерей захватчиков с 24 февраля стал крейсер "Москва". Его экипаж продолжает наслаждаться флорой и фауной дна Черного моря.

танков – 4 024;

боевых бронированных машин – 7 804;

артиллерийских систем – 4 015;

РСЗО – 619;

средств ПВО – 383;

самолетов – 314;

вертолетов – 308;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 460;

крылатых ракет – 1 228;

кораблей – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 731;

специальной техники – 548.



Актуальные потери врага по состоянию на 24 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что наши защитники и защитницы продолжают уничтожать врага. В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: