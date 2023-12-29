Минус еще 850 оккупантов, 13 танков и 3 системы ПВО: потери врага на 29 декабря

Российские оккупанты продолжают атаковать на разных направлениях фронта, но успеха не имеют. Силам обороны удается сдерживать захватчиков, уничтожая их личный состав и технику.

Так, по состоянию на пятницу, 29 декабря, известно уже о 357 520 ликвидированных вражеских бойцах. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы отправили в ряды "200-ых" 850 воинов так называемой "второй армии мира".

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Потери врага в технике

В командовании украинской армии рассказали, сколько техники захватчиков в целом и за прошедшие сутки удалось ликвидировать.

танков – 5 953 (+13) единицы;

боевых бронированных машин – 11 033 (+18) единицы;

артиллерийских систем – 8 417 (+26) единиц;

РСЗО – 938 (+3) единиц;

средства ПВО – 620 (+3) единиц;

самолеты – 329 единиц;

вертолеты – 324 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 539 (+36) единиц;

крылатые ракеты – 1 620 единиц;

корабли и катера – 23 единицы;

подводные лодки – 1 единица;

автомобильная техника и автоцистерны – 11 215 (+35) единиц;

специальная техника – 1 254 (+7) единицы.

Отметим, что недавно Силы обороны потопили большой десантный корабль России "Новочеркасск". Эксперты отмечают, что эта потеря является "чрезвычайно болезненной" персонально для президента вражеского государства Владимира Путина, поскольку она в очередной раз засвидетельствовала тот позор, которого оккупанты встретили в Черном море.