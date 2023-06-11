Еще почти 1 тысяча уничтоженных оккупантов: потери врага по состоянию на 11 июня

11 июня 2023, 08:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские воины продолжают оттеснять врага с украинской земли, нанося российской армии значительные потери. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 человек и много техники. Более того, в Генштабе отметили, что из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику, ликвидированных врагов может быть еще больше.

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Потери России в технике

  • танков – 3926 (+17) единиц;
  • боевых бронированных машин – 7631 (+24) единицы;
  • артиллерийских систем – 3736 (+19) единиц;
  • РСЗО – 601 (+1) единица;
  • средств ПВО – 362 (+0) единиц;
  • самолетов – 314 (+0) единиц;
  • вертолетов – 299 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37) единиц;
  • крылатых ракет – 1183 (+7) единиц;
  • кораблей и катеров – 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33) единицы;
  • специальной техники – 509 (+2) единицы.


Потери врага 11 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Из-за участившихся случаев саботажа и дезертирства среди мобилизованных, командование России решило отправлять их в штурмовые роты для "мясных штурмов".
Автор: Анастасія Лукашевська