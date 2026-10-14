Враг по-прежнему дорого расплачивается за продолжение агрессии против Украины. Потери российской армии неуклонно растут.

В сентябре потери российской армии могли превысить 50 тысяч военнослужащих, из них около 28 тысяч погибли.

Сколько оккупантов уничтожено за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;

танков – 12 414 (+2);

боевых бронированных машин – 25 535 (+1);

артиллерийских систем – 51 195 (+54);

РСЗО – 2 212 (+1);

средства ПВО – 1704 (+0);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 2951 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827);

крылатые ракеты – 5126 (+0);

корабли/катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371);

специальная техника – 4828 (+5).

Потери врага на 14 октября / Фото Генштаба

Отметим, что Россия нередко бросает в штурм т неподготовленных новобранцев. Выживают не более 5% из них. В частности, такая ситуация наблюдается на Покровском направлении.

Новобранцев и срочников заманивают контрактами, обещая около 10 тысяч долларов и службу в тылу. Однако вместо охраны объектов их отправляют в штурмы без надлежащей подготовки.