О новой партии ликвидированных российских захватчиков и их уничтоженной технике сообщили в отчете Генштаба ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 20 августа 2026 года страна-террористка потеряла:
- личного состава – 1 472 640 (+1 480) человек;
- танков – 12 283 (+7);
- боевых бронированных машин – 25 165 (+3);
- артиллерийских систем – 48 261 (+56);
- РСЗО – 2 050 (+7);
- средств ПВО – 1 577 (+0);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672);
- наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500);
- специальной техники – 4 551 (+3);
- крылатых ракет – 5 010 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 20 августа / Генштаб