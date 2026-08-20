О новой партии ликвидированных российских захватчиков и их уничтоженной технике сообщили в отчете Генштаба ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 20 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

  • личного состава – 1 472 640 (+1 480) человек;
  • танков – 12 283 (+7);
  • боевых бронированных машин – 25 165 (+3);
  • артиллерийских систем – 48 261 (+56);
  • РСЗО – 2 050 (+7);
  • средств ПВО – 1 577 (+0);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500);
  • специальной техники – 4 551 (+3);
  • крылатых ракет – 5 010 (+0).

Потери противника по состоянию на 20 августа 2026 года
Потери России в войне по состоянию на 20 августа / Генштаб

Отметим, что заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что российская группировка насчитывает около 670 тысяч военнослужащих боевого компонента, еще 65 тысяч находятся в оперативном резерве.
По его словам, эта численность остается практически неизменной. В то же время разведка фиксирует тенденцию, при которой российские потери превышают ежемесячное количество новых контрактников.