О новой партии ликвидированных российских захватчиков и их уничтоженной технике сообщили в отчете Генштаба ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 20 августа 2026 года страна-террористка потеряла:

личного состава – 1 472 640 (+1 480) человек;

танков – 12 283 (+7);

боевых бронированных машин – 25 165 (+3);

артиллерийских систем – 48 261 (+56);

РСЗО – 2 050 (+7);

средств ПВО – 1 577 (+0);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 869 (+1 672);

наземных робототехнических комплексов – 2 321 (+10);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 136 818 (+500);

специальной техники – 4 551 (+3);

крылатых ракет – 5 010 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 20 августа / Генштаб