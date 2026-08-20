Про нову партію ліквідованих російських загарбників та їхню знищену техніку повідомили у звіті Генштабу ЗСУ.
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 20 серпня 2026 року країна-терористка втратила:
- особового складу –1 472 640 (+1 480) осіб;
- танків 12 283 – (+7);
- бойових броньованих машин – 25 165 (+3);
- артилерійських систем – 48 261 (+56);
- РСЗВ – 2050 (+7);
- засобів ППО – 1 577 (+0);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 672);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 818 (+500);
- спеціальної техніки – 4 551 (+3);
- крилатих ракет – 5 010 (+0).
Втрати Росії у війні на 20 серпня / Генштаб