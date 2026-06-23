Стабильно более 1000 убитых солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 23 июня
Число солдат страны-агрессора постепенно сокращается благодаря усилиям Сил обороны и несмотря на попытки России пополнить свои ряды новыми бойцами. К тому же существенные логистические трудности, а также проблемы с обеспечением явно не играют на руку оккупантам.
О новой партии уничтоженных захватчиков и их технике сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.
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Каковы потери России в войне?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 394 530 (+1 390) человек;
- танков – 12 050 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 812 (+7);
- артиллерийских систем – 44 604 (+74);
- РСЗО – 1 887 (+1);
- средств ПВО – 1 437 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 719 (+7);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851);
- крылатых ракет – 4 787 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626);
- специальной техники – 4 329 (+8).
По данным партизанского движения "Атеш", из-за нехватки личного состава и значительных потерь на фронте российские власти усилили набор контрактников.
Под давление в первую очередь попадают должники и бывшие заключённые, которых заставляют подписывать контракты с вооружёнными силами России.
В то же время, по словам Михаила Федорова, с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 800 тысяч подтвержденных российских целей, существенно ослабив военный потенциал врага.