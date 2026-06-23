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24 Канал Новости Украины Стабильно более 1000 убитых солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 23 июня
23 июня, 06:40
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Стабильно более 1000 убитых солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 23 июня

Татьяна Бабич

Число солдат страны-агрессора постепенно сокращается благодаря усилиям Сил обороны и несмотря на попытки России пополнить свои ряды новыми бойцами. К тому же существенные логистические трудности, а также проблемы с обеспечением явно не играют на руку оккупантам.

О новой партии уничтоженных захватчиков и их технике сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.

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Каковы потери России в войне?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 июня 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 394 530 (+1 390) человек;
  • танков – 12 050 (+0);
  • боевых бронированных машин – 24 812 (+7);
  • артиллерийских систем – 44 604 (+74);
  • РСЗО – 1 887 (+1);
  • средств ПВО – 1 437 (+0);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 719 (+7);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 368 015 (+1 851);
  • крылатых ракет – 4 787 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 110 827 (+626);
  • специальной техники – 4 329 (+8).


Потери противника / Генштаб

По данным партизанского движения "Атеш", из-за нехватки личного состава и значительных потерь на фронте российские власти усилили набор контрактников.

Под давление в первую очередь попадают должники и бывшие заключённые, которых заставляют подписывать контракты с вооружёнными силами России.

В то же время, по словам Михаила Федорова, с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 800 тысяч подтвержденных российских целей, существенно ослабив военный потенциал врага.

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