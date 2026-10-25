Армия Кремля продолжает редеть: потери России на 25 октября

Ежедневно российская армия теряет более тысячи человек убитыми и ранеными. Часто эта цифра превышает две тысячи.

Недавно был был установлен рекорд по количеству уничтоженных и раненых оккупантов за сутки. Предыдущий рекорд держался два года.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 октября 2026 года Россия потеряла:

личный состав: около 1 578 450 (+1 850) человек;

танки: 12 447 (+3);

боевые бронированные машины: 25605 (+5);

артиллерийские системы: 51614 (+49);

РСЗО: 2 237 (+5);

средства ПВО: 1725 (+3);

самолеты: 449;

вертолеты: 356;

наземные робототехнические комплексы: 3017 (+6);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 580802 (+1738);

крылатые ракеты: 5 138;

корабли и катера: 35;

подводные лодки: 2;

автомобильная техника и автоцистерны: 166 918 (+417);

специальная техника: 4 856 (+4).

Потери России на 25 октября 2026 года / Фото Генштаб

Отметим, что враг продолжает отправлять в бой раненых оккупантов. Так, на Добропольском направлении российское командование отказывает раненым военным в госпитализации и заставляет их возвращаться на штурмы.

Некоторые бойцы продолжают воевать даже с невытащенными осколками в теле. В то же время в подразделениях отменили отпуска и командировки.

Такая ситуация за последние два месяца сложилась в 51-й гвардейской общевойсковой армии России, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах. На лечение отправляют только военных, которые потеряли конечности или не могут самостоятельно подняться.

Остальных снова задействуют в штурмовых операциях вблизи Доброполья в Донецкой области.