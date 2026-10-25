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25 октября, 07:32
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Обновлено - 07:37, 25 октября

Армия Кремля продолжает редеть: потери России на 25 октября

Анастасия Колесникова

Ежедневно российская армия теряет более тысячи человек убитыми и ранеными. Часто эта цифра превышает две тысячи.

Недавно был был установлен рекорд по количеству уничтоженных и раненых оккупантов за сутки. Предыдущий рекорд держался два года.

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личный состав: около 1 578 450 (+1 850) человек;
  • танки: 12 447 (+3);
  • боевые бронированные машины: 25605 (+5);
  • артиллерийские системы: 51614 (+49);
  • РСЗО: 2 237 (+5);
  • средства ПВО: 1725 (+3);
  • самолеты: 449;
  • вертолеты: 356;
  • наземные робототехнические комплексы: 3017 (+6);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 580802 (+1738);
  • крылатые ракеты: 5 138;
  • корабли и катера: 35;
  • подводные лодки: 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны: 166 918 (+417);
  • специальная техника: 4 856 (+4).

Потери России на 25 октября 2026 года / Фото Генштаб

Отметим, что враг продолжает отправлять в бой раненых оккупантов. Так, на Добропольском направлении российское командование отказывает раненым военным в госпитализации и заставляет их возвращаться на штурмы.

Некоторые бойцы продолжают воевать даже с невытащенными осколками в теле. В то же время в подразделениях отменили отпуска и командировки.

Такая ситуация за последние два месяца сложилась в 51-й гвардейской общевойсковой армии России, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах. На лечение отправляют только военных, которые потеряли конечности или не могут самостоятельно подняться.

Остальных снова задействуют в штурмовых операциях вблизи Доброполья в Донецкой области.