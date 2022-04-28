22 800 человек: российские оккупанты продолжают нести потери

Герои ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потерь. По состоянию на 28 апреля общие потери составляют 22 800 человек.

Известно, что эти цифры не окончательны. Интенсивность боевых действий усложняет процесс подсчета уничтоженных россиян.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 22 800 человек;

танков – 970 единиц;

боевых бронированных машин – 2389 единиц;

артиллерийских систем – 431 единица;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 72 единицы;

самолетов – 187 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1688 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 единиц;

специальной техники – 31 единица;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Добавим, что вчера, 27 апреля, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 8 воздушных целей.

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