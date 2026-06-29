Минус 1230 оккупантов, 3 танка и более 1700 БПЛА: какие потери понес враг по состоянию на 29 июня

Украина продолжает обороняться и наносить России значительные потери. Ежедневно украинские защитники уничтожают около тысячи оккупантов, а также десятки единиц вражеской техники.

Подробнее о потерях России по состоянию на 29 июня сообщили в Генштабе.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек;

танков – 12 066 (+3);

боевых бронированных машин – 24 845 (+1);

артиллерийских систем – 44 969 (+49);

РСЗО – 1 901 (+0);

средств ПВО – 1 454 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 1 764 (+10);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724);

крылатые ракеты – 4 790 (+0);

корабли / катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477);

специальная техника – 4 366 (+6).



Потери России в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

Напомним, в ночь на 28 июня Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России и на оккупированных территориях. Под атакой оказались Славянский НПЗ на Кубани, Ярославский НПЗ, железнодорожный мост в Крыму, склад боеприпасов возле Амвросиевки. Сообщается о попаданиях, пожарах и повреждениях объектов, которые используются для обеспечения российской армии топливом, логистикой и производством вооружения.