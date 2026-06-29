Минус 1230 оккупантов, 3 танка и более 1700 БПЛА: какие потери понес враг по состоянию на 29 июня
Украина продолжает обороняться и наносить России значительные потери. Ежедневно украинские защитники уничтожают около тысячи оккупантов, а также десятки единиц вражеской техники.
Подробнее о потерях России по состоянию на 29 июня сообщили в Генштабе.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 402 200 (+1 230) человек;
- танков – 12 066 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 845 (+1);
- артиллерийских систем – 44 969 (+49);
- РСЗО – 1 901 (+0);
- средств ПВО – 1 454 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1 764 (+10);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724);
- крылатые ракеты – 4 790 (+0);
- корабли / катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477);
- специальная техника – 4 366 (+6).
Потери России в войне с Украиной / Инфографика Генштаба
Напомним, в ночь на 28 июня Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России и на оккупированных территориях. Под атакой оказались Славянский НПЗ на Кубани, Ярославский НПЗ, железнодорожный мост в Крыму, склад боеприпасов возле Амвросиевки. Сообщается о попаданиях, пожарах и повреждениях объектов, которые используются для обеспечения российской армии топливом, логистикой и производством вооружения.